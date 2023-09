Ciclismo, Van Hooydonck esce dal coma: aveva avuto un infarto mentre era in auto con la moglie incinta

È ricoverato Nathan Van Hooydonck, ciclista belga colpito da un infarto mentre guidava l’auto insieme alla moglie Alicia. Il grave incidente è avvenuto stamattina a Kalmthout, nel nord del Belgio. La donna, incinta, non ha avuto conseguenze serie, mentre il 27enne è cosciente dopo essere stato stato posto in coma farmacologico.

Secondo quanto riporta la stampa fiamminga, l’uomo si è accasciato sul volante dell’auto e ha investito altre cinque auto, senza fortunatamente fare vittime. È stato poi rianimato sul posto con massaggio cardiaco e defibrillato. La moglie, subito portata in ospedale, non ha avuto conseguenze serie. Nel 2021 la coppia aveva perso un bambino appena nato. “Penso continuamente a quella perdita” aveva detto Van Hooydonck.

Nathan Van Hooydonck is awake and doesn’t suffer injuries because of the traffic accident earlier today. His health situation is not critical. Further medical examinations have to determine why Nathan became unwell, while driving his car. We want to thank everyone for the…

