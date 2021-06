A che ora inizia la cerimonia di apertura degli Europei 2021: l’orario su Rai 1

A che ora inizia la cerimonia di apertura degli Europei di calcio 2021 (ex Euro 2020) in onda stasera – 11 giugno – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la diretta dallo stadio Olimpico di Roma dove si giocherà la partita inaugurale (Turchia-Italia) è in programma a partire dalle ore 20,30. Uno spettacolo nello spettacolo. Una cerimonia solenne ma festosa presenterà l’evento continentale al mondo, celebrando l’unicità del calcio europeo con una metafora convincente: ogni singola squadra rappresenta una tradizione di eccellenza lunga 60 anni, ma solo quando tutte si uniscono si sprigiona la magia.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia la cerimonia di apertura degli Europei di calcio 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento andrà in onda a partire dalle ore 20,30 in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) e via satellite sui canali Sky Sport. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it o quella riservata agli abbonati Sky, SkyGo.

Gironi

Ma vediamo i gironi degli Europei di calcio 2021:

A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera;

B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia;

C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord;

D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca;

E: Spagna, Svezia, Polonia,. Slovacchia;

F: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania.