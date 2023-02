Castrovilli prende a schiaffi la moglie nel sonno: “Pensava fossi l’arbitro di Juventus-Fiorentina”

I minuti finali della gara tra Juventus e Fiorentina, disputata domenica 12 febbraio allo Stadium di Torino e terminata 1-0 per i bianconeri, sono stati particolarmente concitati: i viola avevano trovato il gol del pareggio con Castrovilli, ma dopo una revisione al Var la rete era stata annullata per un fuorigioco millimetrico di un suo compagno di squadra, Ranieri.

Ne sono seguite forti esultanze del tecnico dei piemontesi Allegri, gli scontri verbali a distanza tra Bonucci (Juventus) e Venuti (Fiorentina), e una fase di recupero all’insegna del nervosismo, terminata poi con il boato dei supporters juventini al fischio finale dell’arbitro.

Proprio Castrovilli pare aver trascorso una notte agitata al rientro, stando a quanto raccontato – con toni ironici – da sua moglie Rachele Risaliti sui social. “Stanotte Gaetano pensava al Var e al gol annullato e ha pensato bene di darmi due schiaffi nel sonno, pensava fossi l’arbitro”, ha scritto su Instagram, accompagnando la didascalia con diverse emoji sorridenti.

La decisione del fischietto di gara, Michael Fabbri, di annullare la rete era corretta, ma il modo in cui tutto è avvenuto – una revisione al var in un momento decisivo della gara in casa della Juventus acerrima rivale – deve aver innervosito il talento viola, che ha fatto sogni agitati dopo la sconfitta.