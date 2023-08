Carlo Mazzone, il ricordo di Totti: “Padre, mister e maestro”. Il messaggio di Baggio. La Roma: “Amore per sempre”

Il mondo del calcio, ma non solo, piange Carlo Mazzone. Lo storico allenatore della Serie A è morto oggi, 19 agosto 2023, all’età di 86 anni nella sua Ascoli. Il tecnico romano ha fatto la storia del massimo campionato italiano essendo l’allenatore più presente. In occasione della prima giornata di Serie A, al via oggi, si terrà su tutti i campi un minuto di raccoglimento in suo ricordo. Intanto in queste ore le squadre (da lui allenate e non), i presidenti e i calciatori che con lui sono cresciuti stanno lasciato messaggi commoventi sui social network. Eccone alcuni:

Il Brescia: “Sarai sempre nel nostro cuore”

“Addio Mister, sarai sempre nel cuore di Brescia”.

Pirlo: “Ti devo tanto”

“Ti devo tanto. Sono orgoglioso di averti incontrato e che tu mi abbia fatto crescere come uomo e come calciatore. Ancora una volta grazie di tutto Carletto”.

Bruno Conti: “Buon viaggio Carletto”

Il saluto del dirigente della Roma, Bruno Conti: “Buon viaggio Carletto. Sempre nei nostri Cuori”.

Materazzi: “Non ti dimenticherò mai”

“Mister hai deciso di farmi questo scherzo il giorno del mio 50 compleanno, però sappi che non mi sarei comunque DIMENTICATO di te MAI!!! Riposa in Pace”.

Il Monza: “Ci mancherai”

“AC Monza partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa di Carlo Mazzone, allenatore che detiene il record di 792 panchine in Serie A. Un grande personaggio del nostro calcio, che ha sempre vissuto con passione e genuinità. Ci mancherai Carletto”.

La Fiorentina: “Uniti al dolore del mondo del calcio”

La Fiorentina si unisce al dolore per la scomparsa di Carlo Mazzone: “Il presidente Rocco Commisso, la sua famiglia e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Carlo Mazzone. Il Club esprime le più sentite condoglianze ai suoi familiari”.

Rosella Sensi: “Romanista enorme che ha fatto la storia del calcio”

“Un dolore enorme. Uno spazio incolmabile. Se ne va oggi un grande allenatore, un grandissimo uomo, un enorme romanista. Hai allenato la nostra Roma, la prima di papà. Ma hai fatto la storia di tutto il calcio italiano mostrando valori che oggi si trovano a fatica nel mondo dello sport, facendoti volere bene da tutti. Un gigante buono, un maestro. Ti ricorderò sempre con grande affetto mister. Mancherai a tutti”. Così Rosella Sensi ricorda su Facebook Carlo Mazzone.

L’Udinese: “Ciao Carletto”

“Udinese Calcio esprime il cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone, leggenda del calcio italiano ed allenatore tra i più amati del nostro movimento. Da parte del Club le condoglianze e la vicinanza alla sua famiglia. Ciao Carletto”.

Baggio con una foto e un cuore spezzato

Una foto insieme e il cuore spezzato. Così Roberto Baggio ricorda Carlo Mazzone, il tecnico che lo ha allenato nel Brescia rilanciandolo dopo l’ennesimo infortunio. Proprio nel Brescia di Mazzone, Baggio ha chiuso la sua carriera da calciatore. Il Divin Codino ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae insieme al tecnico e il post con scritto ‘Rip coach’ abbinato a due emoticon: due mani congiunte in preghiera e un cuore spezzato.

Gravina: “Mazzone professionista serio e umano”

Per la morte di Carlo Mazzone arriva anche il cordoglio del presidente della Figc, Gabriele Gravina: “Salutiamo una vera e propria icona del calcio italiano un uomo animato da valori e principi profondi, un allenatore preparato, coraggioso e appassionato. Ha inventato uno stile unico incarnando, allo stesso tempo, serietà e umanità. Non lo dimenticheremo”.

Il Bologna: “Grazie per il tuo calcio genuino”

Il Bologna è stato allenato in tre diversi periodi da Carlo Mazzone. E il club lo ringrazia per aver regalato un calcio “genuino”.

La Roma: “Per sempre un bene immenso”

Carlo Mazzone ha allenato la Roma per tre stagioni. Ecco il messaggio del club giallorosso: “Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma”

Totti: “Padre, mister e maestro”

“Padre, mister, maestro. Semplicemente Carlo Mazzone. Eternamente grazie Mister”. Questo il ricordo dello storico capitano della Roma, Francesco Totti, nel giorno della scomparsa del tecnico di 86 anni.