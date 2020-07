La risposta di Caressa a Mihajlovic

Il giornalista sportivo Fabio Caressa ha risposto all’attacco da parte dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che nei giorni scorsi, dopo la sconfitta con il Sassuolo, ha duramente criticato il conduttore e il suo programma. “Una vita che dico a tutti che sono alto e biondo… ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi!“, ha detto ai microfoni di Deejay Football Club. E poi: “Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post-partita su Sky, visto che la partita si è giocata alle 17,15. Io sono andato in onda all’una meno venti ed ho preferito parlare del rigore sbagliato da Lautaro, visto che lui aveva scelto di tirarlo. Ma sticazzi…”.

Cosa aveva detto Mihajlovic

“Domenica abbiamo vinto con l’Inter. Ho visto quella trasmissione, quella in cui si tolgono la giacca, con quello piccolino che conduce, il marito di Benedetta Parodi, con Bergomi e tutti. Ho sentito mezzora: non si è mai detta una parola sul Bologna – le parole dell’allenatore contro Caressa -. È una vergogna, sembrava Inter Channel. A nessuno è venuto in mente di fare i complimenti al Bologna. Questo non è giornalismo”.

Potrebbero interessarti Parma, tesserato positivo al Covid-19: non è un calciatore. Squadra in isolamento Juventus Atalanta streaming e tv: dove vedere la partita Brescia Roma streaming e tv: dove vedere la partita