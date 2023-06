Psg, Sergio Rico esce dal coma dopo il grave incidente a cavallo. La moglie: “Vediamo la luce”

“Vediamo un po’ più di luce in fondo al tunnel”. Il portiere del Paris Saint-Germain Sergio Rico è uscito dal coma dopo il grave incidente a cavallo avvenuto a fine maggio. Lo ha confermato la moglie Alba Silva, che ha ringraziato l’ospedale e il personale sanitario per il lavoro “incredibile”. “Stiamo continuando a fare piccoli passi avanti vediamo un po’ più di luce in fondo al tunnel”, ha detto alla stampa spagnola. “Sapevo fin dall’inizio che Sergio non si sarebbe arreso, è un campione”.

Il portiere di riserva dei campioni di Francia era in coma farmacologico dal 28 maggio, a seguito di un brutto incidente a cavallo durante il pellegrinaggio di El Rocìo, nella provincia spagnola di Huelva.

Secondo la stampa spagnola, i medici hanno deciso di rimuovere la sedazione durante il fine settimana. Il calciatore, vittima di un trauma cranio-cerebrale, avrebbe addirittura riaperto gli occhi e riconosciuto alcuni parenti, comunicando con loro tramite l’uso delle mani. Domenica scorsa, il compagno di squadra Fabiàn Ruiz ha voluto dedicargli la vittoria della Spagna nella Nations’ League. “È per te amico mio”, il messaggio che portava scritto sulla maglia. “Tanta forza, Sergio Rico”.