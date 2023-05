Il portiere Sergio Rico ricoverato in gravi condizioni, il toccante messaggio della moglie: “Non lasciarmi sola”

Il portiere Sergio Rico ricoverato in gravi condizioni

Sergio Rico, portiere spagnolo del Paris Saint-Germain, è ricoverato in gravi condizioni dopo una brutta caduta da cavallo avvenuta la scorsa domenica in Spagna.

Dopo aver festeggiato lo scudetto vinto con la sua squadra, in cui ricopre il ruolo di secondo portiere alle spalle dell’italiano Gigio Donnarumma, il calciatore è volato in Spagna per prendere parte al pellegrinaggio religioso del Rocio.

Sulla via Camino de Moguer, nel villaggio di Almonteña, lo sportivo è stato sbalzato da un cavallo imbizzarrito ricevendo anche alcuni colpi alla testa da parte dell’animale.

L’uomo, da domenica, è ricoverato nell’ospedale di Siviglia dove sta lottando tra la vita e la morte.

A sottolineare la gravità delle sue condizioni è stata anche la moglie del portiere, Alba Silva, che dopo aver ringraziato i suoi follower per la vicinanza e l’affetto ha scritto sul suo profilo Instagram: “Non lasciarmi sola amore mio perché ti giuro che io non posso e non so vivere senza di te. Ti stiamo aspettando vita mia, ti amiamo tanto”.