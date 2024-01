È morto Franz Beckenbauer, leggenda del calcio mondiale

È morto Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco e mondiale. Aveva 78 anni, era malato da tempo e negli ultimi giorni le condizioni si erano aggravate.

La notizia della morte è stata annunciata dalla sua famiglia, tramite l’agenzia di stampa tedesca Dpa, nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, ma il decesso è avvenuto ieri.

“È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”, è la nota diffusa dalla famiglia.

Beckenbauer, soprannominato il “Kaiser”, è considerato il miglior calciatore tedesco di tutti i tempi. Vinse due Palloni d’Oro (nel 1972 e nel 1976) e si laureò per due volte campione del mondo con la Germania: prima, nel 1974 (quando ancora era Germania Ovest), da capitano e poi, nel 1990, da commissario tecnico. Con la Nazionale teutonica occidentale ha vinto anche gli Europei del 1972.

Giocava in difesa, nel ruolo di libero. Memorabile la sua eroica resistenza in campo nella semifinale dei Mondiali del 1970 in Messico, la famosa Italia-Germania 4-3, quando continuò a giocare nonostante una lussazione alla spalla.

A livello di squadre di club, Beckenbauer ha vestito per quattordici anni, dal 1964 al 1977, la maglia del Bayern Monaco, prima di chiudere la carriera tra i New York Cosmos e l’Amburgo. Con il Bayern ha alzato al cielo tre Coppe Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Coppa delle Coppe, oltre ad aver vinto per cinque volte il campionato tedesco e per quattro la Coppa di Germania.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, divenne allenatore. Dal 1984 al 1990 sedette sulla panchina della nazionale tedesca, avventura che culminò – come detto – con la vittoria della Coppa del Mondo in Italia. Agli inizi degli anni Novanta guidò l’Olympique Marsiglia e poi il Bayern Monaco, con cui vinse un campionato tedesco e una Coppa Uefa. Successivamente ricoprì diversi incarichi dirigenziali all’interno della Federcalcio tedesca e del Bayern.

“Frank Beckenbauer è stato sicuramente il più grande calciatore tedesco di tutti i tempi e, soprattutto, una delle persone più grandi che abbia mai incontrato”, ha dichiarato il vicepresidente della Federcalcio tedesca, Hans-Joachim Watzke.