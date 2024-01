Morto Franz Beckenbauer: la malattia del campione tedesco

Qual è la malattia di Franz Beckenbauer, il grande campione tedesco di calcio morto oggi, 8 gennaio? Il “Kaiser” era malato da tempo e aveva avuto varie operazioni. Si è spento all’età di 78 anni. La morte è avvenuta ieri, 7 gennaio, ma comunicata solo oggi. “È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer è morto serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia”, hanno annunciato in una nota i familiari chiedendo rispetto: “Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”.

Qualche anno fa ha avuto un problema oculare che gli ha impedito di vedere dall’occhio destro. “Speriamo possa rimettersi, lui stesso ha sempre detto che la salute è la cosa più importante al mondo. Al momento lui non ce l’ha. Non sta molto bene”, aveva raccontato nei mesi scorsi un altra leggenda del calcio, Lothar Matthaus.

Nel 2016 e nel 2017 Beckenbauer ha subito due operazioni al cuore e nel 2019 ha avuto un infarto oculare. “Recentemente sono stato in una clinica specialistica perché mi hanno diagnosticato un problema di circolazione all’occhio — aveva detto — da quello destro vedo poco o niente. Non vi arrabbiate quindi se non vi vedo e vi sbatto contro”.

Beckenbauer è diventato campione del mondo come giocatore e allenatore. Leggenda del Bayern Monaco, ha vinto, tra le altre cose, quattro titoli di campionato nazionale, è stato tre volte vincitore della Coppa dei Campioni e della Coppa del Mondo. Con la sua eleganza e leggerezza in campo, ridefinì il ruolo del libero e coronò la sua carriera vincendo il Mondiale casalingo nel 1974. Due anni prima aveva già guidato la squadra tedesca vincitrice dell’Europeo.