Locatelli come Cristiano Ronaldo: sposta la Coca Cola per fare spazio all’acqua | VIDEO

Locatelli come Ronaldo: sposta la Coca Cola in conferenza stampa | VIDEO

Manuel Locatelli come Cristiano Ronaldo: il calciatore azzurro, infatti, ha imitato il fuoriclasse portoghese spostando la bottiglia di Coca Cola poco prima dell’inizio della conferenza stampa in programma dopo il match che l’Italia ha vinto con la Svizzera per 3 a 0 e che ha visto proprio Locatelli tra i protagonisti.

Prima di sedersi per rispondere alle domande dei giornalisti, il centrocampista del Sassuolo ha spostato le due bottiglie di Coca Cola, tra gli sponsor degli Europei, per fare spazio a una bottiglietta d’acqua.

Calcio / “Bevete acqua”: con due parole Cristiano Ronaldo ha fatto perdere 4 miliardi di dollari a Coca-Cola Sport / Cristiano Ronaldo mette via la Coca Cola durante la conferenza stampa: “Bevete acqua”

La stessa cosa era stata fatta da Cristiano Ronaldo, il quale, dopo aver messo via le bottiglie di Coca Cola, ha invitato tutti i presenti a bere acqua.

Pochi giorni dopo, invece, era stato il centrocampista della Francia, Paul Pogba, a fare un gesto simile. In questa occasione, però, l’ex giocatore della Juventus aveva “preso di mira”, una bottiglia di birra, che aveva spostato dal tavolo.