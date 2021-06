Italia Svizzera 3-0 | Euro 2020 | Formazioni | Gol | Risultato finale

L’Italia batte la Svizzera 3-0 con una doppietta di Locatelli e un gol di Immobile, qualificandosi con un turno in anticipo agli ottavi degli Europei di calcio 2021. Le squadre si sono sfidate questa sera, mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 21 a Roma per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Sugli spalti circa 15 mila tifosi, capienza ridotta a causa dell’emergenza sanitaria.

PRIMO TEMPO

Al 18′ sugli sviluppi di un corner al centro dell’area Chiellini mette in rete, ma l’arbitro annulla dopo il Var per un fallo di mano. Pochi minuti dopo il difensore si infortuna ed è costretto a uscire: è in forse per la prossima gara. Prende il suo posto Acerbi. Al 26′ Locatelli segna su azione personale di Berardi, che supera due difensori svizzeri e fornisce l’assist al compagno per il gol del vantaggio. I due sono compagni di squadra anche nel club, il Sassuolo.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio per l’Italia tra il primo e il secondo tempo. Raddoppio per l’Italia con una rasoiata dai 25 metri di Locatelli. Nulla da fare per il portiere. Attimi di apprensione al 78′ quando Barella finisce a terra dopo lo scontro con Embolo. Per fortuna tutto a posto. Locatelli esce all’85’ tra gli applausi, sostituito da Pessina. Immobile con un tiro deciso segna il 3-0 all’88’.

FORMAZIONI

Abbiamo visto il risultato e le fasi principali della partita. Ma quali sono le formazioni del match? Eccole:

Italia (4-3-3): (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Shar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. All. Petkovic

GOL

Locatelli (26′); Locatelli (52′); Immobile (88′).

I GIRONI

TUTTI I CONVOCATI DELLE NAZIONALI