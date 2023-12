Calcio, shock in Turchia: arbitro pestato in campo, campionato sospeso

Il massimo campionato di calcio turco è stato sospeso “a tempo indeterminato” per il pestaggio di un arbitro. Al termine del posticipo di ieri sera tra l’Ankaragucu e il Rizespor, terminato 1-1, il presidente della squadra di casa è entrato in campo e ha colpito con un pugno in faccia il direttore di gara, Halil Umut Meler. Caduto a terra, l’arbitro è stato poi preso a calci da almeno altre due persone, che lo hanno anche colpito violentemente al volto.

La Federcalcio turca ha deciso di sospendere a tempo indeterminato il campionato di calcio, mentre il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya ha annunciato l’arresto di tre uomini, tra cui lo stesso presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca.

L’uomo ha un passato in politica: è stato eletto due volte, nel 2002 e nel 2007, deputato dell’Akp, il partito del presidente Erdogan. “Condanno l’attacco all’arbitro Halil Umut Meler. Non permetteremo mai che la violenza interferisca nello sport turco”, ha dichiarato Erdogan.