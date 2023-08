Gigi Buffon ha ormai sciolto le riserve sul proprio futuro: il portiere del Parma appenderà i guantoni al chiodo e nei prossimi giorni tratterà la rescissione del contratto in essere per un’altra stagione col club ducale.

Si ritira dunque un’icona della Juventus e del calcio. Il suo futuro dovrebbe essere da capo delegazione dell’Italia di Roberto Mancini.

L’agente di Buffon, Silvano Martina, è infatti atteso a Parma per l’intesa sulla risoluzione del contratto con il portiere. Poi sarà annuncio dell’addio al calcio, con prospettive azzurre per il numero 1 di Germania 2006: secondo Sky Sport infatti per Buffon sarebbe pronto il ruolo da capo delegazione della Nazionale di Roberto Mancini, eredità lasciata da Gianluca Vialli.