Bandiere arcobaleno sequestrate ai tifosi olandesi a Budapest. La Uefa: “Non le abbiamo vietate noi”

La Uefa ha chiarito di essere favorevole all’esibizione di simboli arcobaleno all’interno degli stadi in cui si giocano gli Europei dopo il caos esploso tra i tifosi olandesi a Budapest, a cui erano state ritirate le bandiere con i colori della comunità Lgbtqi+. I fan della squadra giunti nella capitale ungherese in occasione del match Olanda-Repubblica Ceca, che si giocherà questa sera, intendevano manifestare alla Puskas Arena il loro dissenso verso la legge ungherese accusata di discriminare gli omosessuali.

L’Olanda aveva ritenuto la Uefa responsabile del sequestro, ma il massimo organismo continentale ha diffuso una nota per spiegare di aver “informato la federazione dell’Ungheria che i simboli con i colori dell’arcobaleno non sono politici e che, in linea con la campagna Equal Game della Uefa contro ogni discriminazione, incluse quelle verso la comunità Lgbtqi, bandiere di quel tipo saranno consentite dentro lo stadio”.

“Al contrario di quanto riportato da media olandesi – prosegue il comunicato – non è stato vietato alcun simbolo coi colori arcobaleno nella fan zone di Budapest, e la fan zone è sotto la responsabilità delle autorità locali. La Uefa al contrario accoglierebbe molto volentieri ogni simbolo di quel tipo nella fan zone”.

Resta dunque ancora da chiarire la responsabilità dell’episodio in un Paese che la settimana scorsa ha approvato la discussa legge sulla “protezione dell’infanzia” che vieta l’accesso dei giovani alle informazioni su lesbiche, gay, bisessuali e trasgender. Intanto la Uefa era stata criticata per non aver permesso che l’Arena di Monaca di Baviera si illuminasse con i colori dell’arcobaleno in occasione della partita tra Ungheria e Germania.