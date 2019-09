BRESCIA JUVENTUS STREAMING TV – Stasera, martedì 24 settembre 2019, alle ore 21 Brescia e Juventus scendono in campo allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019 2020, primo turno infrasettimanale della stagione.

Partita molto attesa in casa bresciana visto il nuovo esordio in Serie A di Mario Balotelli. L’attaccante ha infatti scontato la squalifica e oggi sarà della partita: riuscirà SuperMario a trascinare i suoi verso un buon risultato?

Dove vedere Brescia Juventus in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Brescia Juventus in tv e live streaming

La partita tra il Brescia e la Juve sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. Ma non solo: la partita sarà trasmessa (sempre alle ore 21.00) anche in diretta tv sul canale 209 di Sky.

Dal 20 settembre è infatti attivo il nuovo servizio che permette agli abbonati Sky Sport e Sky Calcio di vedere le partite della piattaforma streaming sulla tv satellitare. Per vederla però bisogna aver attivato il servizio: gratis per molti clienti Sky, a pagamento per altri (qui le info su come attivare il servizio).

Il calcio d’inizio di Brescia Juventus è previsto per martedì 24 settembre 2019 alle ore 21. La partita sarà raccontata anche via radio. Su quali frequenze? Su quelle di Rai Radio 1.

Ma come funziona la piattaforma Dazn (IL SITO DI DAZN)? Tutte le risposte. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita tra Brescia e Juventus in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Brescia Juventus streaming live: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori per la sfida del campionato di Serie A 2019 2020? Ecco le probabili formazioni delle due squadre a poche ore dalla partita:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma

Indisponibili: Ndoj, Torregrossa, Magnani

Squalificati: –

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Higuain

Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Pjaca, Douglas Costa, Ronaldo

Squalificati: –

Potrebbero interessarti Calcio in streaming e tv: dove vedere le partite della quinta giornata della Serie A in diretta Verona Udinese streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A | 5 giornata Calendario Serie A 2019 2020: le partite della quinta giornata in programma oggi

LE PARTITE DELLA 5A GIORNATA DELLA SERIE A

Brescia Juventus: le parole di Corini

Eugenio Corini ha parlato con i giornalisti in vista della partita contro la Juventus di oggi, 24 settembre 2019. Queste le parole dell’allenatore del Brescia. “Balotelli? Dopo quattro anni che manca il suo ritorno è un evento, ma tutte le partite sono importanti. Giochiamo contro un avversario straordinario e cercheremo di fare il massimo. Lui intanto sarà a disposizione”.

Brescia Juventus streaming live: le parole di Sarri

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brescia. “Giocatori fondamentali? Ci sono tanti momenti nell’arco di una stagione. In questa fase è diventato importantissimo per noi Matuidi per motivi tattici. Stava diventando importante anche Douglas Costa, poi purtroppo è arrivato l’infortunio. Mentre invece mentalmente ci sta mancando tanto Giorgio Chiellini. Però per esperienza vi dico che le cose possono cambiare: spesso nell’arco di un stagione arriva il momento in cui l’indispensabile diventa un altro. Cristiano Ronaldo non ci sarà a causa di un piccolo problema muscolare”.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA 5A GIORNATA DELLA SERIE A