Brescia Juventus diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

BRESCIA JUVENTUS DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Brescia e Juventus, gara valida per la quinta giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, martedì 24 settembre 2019, alle ore 21.

PRE PARTITA

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Eugenio Corini invece si affida alla coppia d’attacco Balotelli-Donnarumma: per SuperMario, prima presenza ufficiale con la maglia del Brescia. L’attaccante ha infatti scontato le quattro giornate di squalifica rimediate l’anno scorso nel campionato francese

Maurizio Sarri si affida dunque alla coppia d’attacco tutta argentina, Dybala-Higuain, in assenza di Cristiano Ronaldo, non convocato perché acciaccato. Dietro nessuna sorpresa: Danilo e Alex Sandro ai lati di Bonucci e de Ligt. Al centrocampo giocano i due nuovi acquisti, Rabiot e Ramsey, accanto a Pjanic e Khedira

Ecco le formazioni ufficiali di Brescia Juventus:

BRESCIA – Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Balotelli.

Allenatore: Eugenio Corini

JUVENTUS – Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain.

Allenatore: Maurizio Sarri

Ci siamo: manca sempre meno al fischio d’inizio tra Brescia e Juventus: partita importantissima per entrambe le formazioni. La Juventus è chiamata alla vittoria per non perdere la scia dell’Inter capolista, il Brescia invece vuole fare punti in casa contro i campioni d’Italia, complice il ritorno dal primo minuto di Mario Balotelli

Oggi, martedì 24 settembre 2019, alle ore 21 va in scena la sfida di Serie A tra Brescia e Juventus, gara valida per il primo turno infrasettimanale (quinta giornata) della Serie A 2019 2020. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale. Seguitela con noi!

Brescia Juventus diretta live: probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Brescia e Juventus per la partita di oggi? Probabile il debutto con la maglia delle rondinelle per Balotelli. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la partita del Rigamonti:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma

Indisponibili: Ndoj, Torregrossa, Magnani

Squalificati: –

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Higuain

Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Pjaca, Douglas Costa, Ronaldo

Squalificati: –

Brescia Juventus diretta live: le parole di Corini

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato con i giornalisti in vista della partita contro la Juventus di oggi, 24 settembre 2019. Queste le sue parole: “Arriviamo molto bene a questa sfida, si gioca di sera e abbiamo capito la differenza. Anche se sono solo tre giorni si recuperano energie e motivazioni. Abbiamo tanta gente che ci accompagnerà per cercare di fare l’impresa. L’autostima che ti arriva dopo queste partite ti fa credere nelle tue caratteristiche, è un aspetto molto importante. Cercheremo di fare quello che sappiamo fare. Ieri abbiamo fatto un lavoro di scarico per chi ha giocato, oggi ci sarà l’unico allenamento. Farli giocare di sera è diverso, non mi preoccupa il recupero. Sono tutti a disposizione tranne Magnani, Torregrossa e Ndoj. Io penso che la lettura sia stata la reazione del pubblico nei 40′ contro il Bologna. Questa squadra va sostenuta e ci hanno aiutato tutti, ho sempre pensato che insieme siamo più forti. Non saremo mai soli e ringrazio tutta la tifoseria di questo affetto”.

“Balotelli? Dopo quattro anni che manca il suo ritorno è un evento, ma tutte le partite sono importanti. Giochiamo contro un avversario straordinario e cercheremo di fare il massimo. Lui intanto sarà a disposizione. Voglio portarlo a fare bene le cose che sa fare. Io non chiederò mai ad un mio giocatore cose che non mi può dare, lui può fare meglio alcune situazioni. Se farà questo sarà efficace per noi. È sulla strada giusta, lo stimolo sempre visto che può fare qualcosa in più. Se spinge si ritroverà tutto questo in partita. Dunque è sulla strada giusta, penso che questa voglia vada alimentata sempre. Fare fatica è molto nobile, poi te la ritrovi in termini di fisicità e condizione. Spinge in questa direzione e può fare molto di più. Su Balotelli non ho grandissimi riferimenti, mi attesto sui livelli visti in amichevole. I giocatori prendono condizione giocando, sappiamo qual è il percorso. So che lui può dare tanto e può farci perdere altre cose, penso che però ci sarà più un guadagno per tutti. L’affetto dei nostri tifosi va ricambiato con le prestazioni, ma lo dico a tutti i giocatori anche grazie al suo talento”.

Brescia Juventus diretta live: le parole di Sarri

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brescia. Questo un estratto delle sue parole: “Ho studiato solo le squadre che abbiamo affrontato, del resto non ho visto niente. Ieri ho studiato il Brescia fino alle dieci di sera, non ho visto partite non collegate a noi. Il quadro generale non ce l’ho ancora, ma che quest’anno fosse più difficile era opinione condivisa da tutti e sarà così. Il livello del calcio italiano si è alzato? Anche su questo bisogna aspettare: nelle prime sette-otto partite tutte provano a proporre calcio, poi la situazione cambia. Era così anche qualche anno fa. Vediamo se questa tendenza a giocare di più da parte di tutti sarà duratura”.

“Giocatori fondamentali? Ci sono tanti momenti nell’arco di una stagione. In questa fase è diventato importantissimo per noi Matuidi per motivi tattici. Stava diventando importante anche Douglas Costa, poi purtroppo è arrivato l’infortunio. Mentre invece mentalmente ci sta mancando tanto Giorgio Chiellini. Però per esperienza vi dico che le cose possono cambiare: spesso nell’arco di un stagione arriva il momento in cui l’indispensabile diventa un altro”.

“Higuain? Non sono state riscontrate fratture, quindi penso che Gonzalo sia a disposizione. La grande difficoltà che ha avuto in partita è stata la fatica a respirare per il tamponamento, ma è stata scongiurata la frattura. Turnover? Valuterò i cambi. Ronaldo ieri aveva un piccolo problema all’adduttore ed è normale: cercherò di capire per chi è indispensabile il riposo”.

Brescia Juventus diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Brescia e Juventus sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming a pagamento DAZN. Ma non solo. La sfida sarà infatti visibile (se avete attivato il servizio: qui le info su come attivarlo) sul canale 209 di Sky in virtù di un accordo tra le due emittenti che si è “concretizzato” lo scorso 20 settembre con la trasmissione del derby di Milano.