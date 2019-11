Bebe Vio vince la coppa del mondo di Amsterdam: è il quinto oro di seguito

Bebe Vio vince la coppa del mondo di Amsterdam

Un’altra vittoria per Bebe Vio: la schermitrice paralimpica porta a casa la medaglia d’oro alla Coppia del Mondo di Amsterdam.

Una conferma, un ritorno e una novità. È questo il bottino azzurro al termine della terza giornata di gara della tappa che si è tenuta ad Amsterdam dal 14 al 16 novembre nel circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica. La conferma è quella di Beatrice ‘Bebe’ Vio che continua a inanellare successi, mettendo in bacheca anche la tappa olandese.

La campionessa Vio ha, infatti, vinto la gara di fioretto femminile categoria B, grazie al 15-4 inflitto in finale alla cinese Zhou Jingjing, che ha seguito il 15-4 piazzato in semifinale alla russa Irina Mishurova. Con l’identico punteggio, l’azzurra aveva vinto il match dei quarti di finale contro l’altra cinese Kang Su, mentre agli ottavi aveva avuto ragione dell’ungherese Boglarka Mezo per 15-3.

Il ritorno sul podio è invece quello di Andrea Mogos. L’azzurra si riconferma tra le protagoniste della scena internazionale del fioretto femminile categoria A grazie ad una gara interrottasi solo in semifinale dove è giunta la sconfitta per 15-4 contro l’ucraina Nataliia Morkvych. La novità è rappresentata da Gianmarco Paolucci che conquista il terzo posto sul podio nella gara di sciabola maschile categoria B.

