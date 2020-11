Basket, Marco Belinelli lascia l’Nba e torna in Italia alla Virtus Bologna

Basket, Marco Belinelli torna alla Virtus Bologna

La guardia azzurra Marco Belinelli ha lasciato l’Nba per tornare a giocare in Italia. Il cestista italiano dice addio alla squadra San Antonio Spurs per fare ritorno alla nativa Virtus Bologna, dove ha debuttato all’età di 16 anni quasi 18 anni fa. Belinelli, 34 anni, è di San Giovanni in Persiceto vicino a Bologna. Marco Belinelli è il primo e unico italiano ad aver vinto il titolo Nba (nel 2014 con i San Antonio Spurs). L’accordo triennale verrà annunciato nelle prossime ore.

