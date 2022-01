Australia, cancellato nuovamente il visto a Novak Djokovic: “Motivi di salute e buon ordine”

Australia: cancellato nuovamente il visto di Novak Djokovic

Ennesimo colpo di scena nella vicenda Djokovic: dall’Australia, infatti, giunge la notizia che il visto del tennista numero 1 al mondo è stato nuovamente cancellato, questa volta per decisione del ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke.

Se non impugna la decisione del governo australiano in tribunale o non riesce a farlo, lo sportivo serbo sarà immediatamente espulso dall’Australia e bandito dal Paese per tre anni.

I legali del tennista, tuttavia, a quanto si apprende sono già a lavoro per impugnare la decisione del ministro dell’Immigrazione.

“Oggi ho esercitato il mio potere ai sensi della sezione 133C (3) della legge sulla migrazione per annullare il visto detenuto dal sig. Novak Djokovic per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che ciò era nell’interesse pubblico” ha dichiarato il ministro Hawke.

“Questa decisione ha fatto seguito alle ordinanze del Circuito Federale e del Tribunale della Famiglia del 10 gennaio 2022, che annullavano una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale. Nel prendere questa decisione, ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Dipartimento degli affari interni, dall’Australian Border Force e dal signor Djokovic. Il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell’Australia, in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19″.

Poco dopo è intervenuto anche il premier australiano Scott Morrison che ha commentato la decisione del ministro sul visto di Djokovic dichiarando che la scelta è da legale alle “forti politiche di protezione delle frontiere” che durante la pandemia hanno “tenuto al sicuro gli australiani”.

“Prendo atto della decisione del ministro dell’Immigrazione in relazione al visto del signor Novak Djokovic – ha dichiarato il premier in una nota – Comprendo che, a seguito di un’attenta considerazione, il ministro ha preso provvedimenti per annullare il visto del sig. Djokovic trattenuto per motivi di salute e buon ordine, in quanto ciò era nell’interesse pubblico”.

“Questa pandemia è stata incredibilmente difficile per ogni australiano, ma siamo rimasti uniti e abbiamo salvato vite e mezzi di sussistenza. Insieme abbiamo raggiunto uno dei tassi di mortalità più bassi, le economie più forti e i tassi di vaccinazione più alti al mondo”.

“Gli australiani – prosegue Morrison – hanno fatto molti sacrifici durante questa pandemia e giustamente si aspettano che il risultato di quei sacrifici venga protetto. Questo è ciò che il ministro sta facendo oggi nel compiere questa azione. Le nostre forti politiche di protezione delle frontiere hanno mantenuto gli australiani al sicuro, prima del Covid e ora durante la pandemia. A causa dei previsti procedimenti legali in corso, non fornirò ulteriori commenti”.