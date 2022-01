Djokovic vince il ricorso: potrà restare in Australia e giocare gli Australian Open

Novak Djokovic vince il ricorso: il tennista serbo, quindi, potrà restare in Australia dove giocherà gli Australian Open, il primo Slam del 2022.

La Corte federale di Melbourne, dunque, ha dato ragione ai legali dello sportivo, che avevano presentato ricorso contro la decisione dell’Australian Border Force di cancellare il visto del tennista non permettendo l’ingresso di Djokovic nel Paese poiché, secondo le autorità australiane, non erano state presentate le prove per avere un’esenzione medica legittima.

Secondo i legali di Djokovic, il tennista era risultato positivo al Covid a metà dicembre, motivo per cui aveva ottenuto l’esenzione medica. Una tesi accolta dalla Corte federale che quindi ha ritenuto “irragionevole” l’annullamento del suo visto.

Si chiude, così, una vicenda che aveva avuto anche risvolti diplomatici con il premier serbo e il ministro degli Esteri che erano intervenuti in prima persona per sbloccare la vicenda, protestando contro le autorità israeliane.

“Ho appena finito una conversazione telefonica con Novak Djokovic. Ho detto al nostro Novak che tutta la Serbia è con lui e che le nostre autorità stanno prendendo tutte le misure per fermare le molestie al miglior tennista del mondo nel più breve tempo possibile. In accordo con tutte le norme del diritto pubblico internazionale, la Serbia si batterà per Novak Djokovic, per la giustizia e la verità. A proposito, Novak è forte, come lo conosciamo tutti” aveva dichiarato sui social il premier serbo subito dopo la decisione di non far entrare in Australia il tennista, che, in attesa del ricorso, aveva trascorso diversi giorni in isolamento in un hotel di Melbourne.

