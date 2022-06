Atletica, Golden Gala 2022: orari, programma e streaming dell’evento

Questa sera, giovedì 9 giugno 2022, allo Stadio Olimpico di Roma (diretta tv dalle ore 20 su Rai 3) va in scena la 42esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quinta tappa della Diamond League 2022. Nonostante l’assenza di Marcell Jacobs, costretto a dare forfait per una distrazione-elongazione di primo grado, sono tanti gli azzurri che vorranno distinguersi nel corso della rassegna. Torna Gianmarco Tamberi nel salto in alto dopo l’ottimo 2.30 oltrepassato al recente Meeting di Ostrava, mentre Filippo Tortu raccoglie l’eredità del Campione Olimpico e proverà a centrare un gran risultato nei 200 metri. Presente anche l’oro a cinque cerchi della 20 chilometri di marcia Massimo Stano, impegnato sui 3000 metri, mentre l’altra olimpionica Antonella Palmisano (ferma per infortunio) sarà la madrina dell’evento. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Programma

Qual è il programma (con tutti gli orari) del Golden Gala 2022? Eccolo:

18:30 Lancio del disco Uomini

18:40 100m Donne Master

18:50 100m Uomini Master

19:00 100m Uomini FISDIR C21

19:10 100m Uomini FISDIR open

19:15 Getto del peso Uomini

19:18 Staffetta 12 x 200m giovanile mista finale

19:35 Salto con l’asta Donne

19:39 3000m Marcia Uomini

19:45 Salto in Alto Uomini

20:03 400m hs Donne

20:13 400m Uomini

20:21 1500m Donne

20:33 200m Uomini

20:38 Salto in lungo Donne

20:42 800m Donne

20:51 3000m Siepi Uomini

21:08 200m Donne

21:15 5000m Uomini

21:37 100m hs Donne

21:50 100m Uomini

Streaming e tv

Dove vedere il Golden Gala 2022 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – giovedì 9 giugno 2022 – alle ore 20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.