È morto Andrea De Adamich, ex pilota e telecronista di Formula Uno: aveva 84 anni

È morto all’età di 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e volto noto delle reti Mediaset per le quali commentava le gare automobilistiche. Nato a Trieste il 3 ottobre 1941, De Adamich si avvicina al mondo delle corse automobilistiche nel 1962. Dopo aver partecipato al Campionato Italiano Velocità Montagna, prese parte anche al campionato mondiale della specialità, arrivando sesto. Campione italiano di Formula 3 nel 1965, fu ingaggiato dall’Alfa Romeo, con cui vinse due Campionati Europeo Turismo. Nel 1967 arriva il debutto in Formula 1 in cui corre con prestigiose scuderie quali Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham.

Ritiratosi nel 1974, l’ex pilota diviene telecronista per le reti Mediaset. Conduce il programma Grand Prix su Italia 1 ed è il telecronista delle gare di Formula 1 trasmesse sulle reti del Biscione dal 1991 al 1996. Nel 1991 fondò il Centro Internazionale Guida Sicura, proseguendo la sua storica collaborazione con Alfa Romeo, mentre il 2 giugno 2022, per i suoi meriti era stato nominato Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Padre di tre figli, il 16 gennaio 2010 si era unito con rito civile a Sofia Spanou.