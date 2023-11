Alex Schwazer non parteciperà alle Olimpiadi: il verdetto della Wada al Grande Fratello

La Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, non ha accolto il ricorso di Alex Schwazer, che quindi non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi dell’anno prossimo. A darne l’annuncio è stato lo stesso marciatore, concorrente del “Grande Fratello” su Canale 5.

“La decisione non è stata favorevole, sono dispiaciuto. Ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata, non è stata una decisione neutra. Credo di pagare per il fatto di non aver mai accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per anni per la mia innocenza”, ha detto, riferendosi alla controversa vicenda della sua seconda positività. “Valuterò nei prossimi giorni, in relazione alla mia squalifica e alla mia permanenza nella casa. Non ho rimpianti, Vi chiedo di non far drammi. La vita è bella, siamo qui per fare una bella esperienza: andiamo avani così”, ha aggiunto Schwazer, rivolgendosi agli altri concorrenti della trasmissione.

La squalifica del 38enne scade il 7 luglio del prossimo anno: senza una riduzione della sanzione l’atleta non potrà qualificarsi per i Giochi che si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto 2024.

L’annuncio ha toccato anche gli altri concorrenti. “Appartengo allo stuolo di italiani che hanno visto Alex entrare in uno stadio olimpico e hanno visto il suo giro di campo, da solo, fino al traguardo”, ha detto Giampiero Mughini, ricordando il trionfo al Pechino 2008. “Alex ha sbagliato come sbagliano gli esseri umani e ha pagato lautamente. Poi è tornato alle gare vincendo, allenato da Sandro Donati, l’uomo che è il simbolo della lotta al doping. Poi la nuova squalifica: l’atleta innocente chiede una riduzione della pena di poche settimane per qualificarsi alle Olimpiadi. Lui, che ogni mattina copre 50 chilometri all’andatura di un campione olimpico… Questi bastardi gli hanno impedito di partecipare”.

“Mi aspettavo questa decisione”, ha detto Schwazer. “Andrò avanti con gli allenamenti e lo farò fino a quando rimarrò nella casa. Amo lo sport, non intendo stare male per decisioni che riguardano lo sport. Sono qua e mi alleno ogni giorno. Certo, due anni sono andati persi: compio 39 anni a dicembre…”.