“Il più grande figlio di pu**ana del calcio”: l’ex milanista Rami contro il portiere dell’Argentina

L’ex milanista Adil Rami contro il portiere dell’Argentina Emiliano Martinez

Il gestaccio del portiere dell’Argentina Emiliano Martinez nonché le prese in giro nei confronti di Kylian Mbappé non sono andate giù all’ex calciatore della Francia Adil Rami.

L’ex difensore del Milan, infatti, ha dato sfogo a tutta la sua rabbia sui social: il calciatore, infatti, ha postato tra le stories del suo profilo Instagram una serie di insulti rivolti proprio al “Dibu” Martinez.

“Il Golden Glove doveva essere per Bounou (estremo difensore del Marocco ndr)” ha scritto inizialmente in riferimento al premio come miglior portiere assegnato proprio a Emiliano Martinez, il quale, una volta ricevuto il premio, si è portato il trofeo all’altezza dei genitali per insultare i tifosi della Francia che lo avevano fischiato.

Rami, poi, ha definito il portiere dell’Argentina il “più grande figlio di pu**na di tutto il calcio” aggiungendo: “l’uomo maggiormente detestato”.

E sugli sfottò di Martinez, ma anche di altri giocatori dell’Albiceleste, rivolti al fuoriclasse francese Mbappé, Rami ha affermato: “Kylian li traumatizza così tanto che preferiscono celebrare la vittoria contro il nostro prodigio, piuttosto che festeggiare la loro Coppa del Mondo”.