Morta la cantautrice sudafricana Zahara: aveva da poco compiuto 36 anni

Lutto nel mondo della musica: è morta a soli 36 anni la cantautrice sudafricana Zahara. Non sono state rese note le cause del decesso, ma, secondo le prime informazioni, l’artista sarebbe deceduta per complicazioni al fegato.

Ad annunciare la morte della cantante, che aveva compiuto 36 anni lo scorso 9 novembre, è stato il ministero della Cultura sudafricano con un post su X.

Our heartfelt condolences on the passing of the incredibly talented singer, @ZaharaSA. Our thoughts and prayers are with the Mkutukana family, friends, and fans during this time of loss. May her remarkable legacy continue to inspire generations. #RIPZahara 🕯️🕊️ pic.twitter.com/rYFQzcHYDR

— South African Government (@GovernmentZA) December 12, 2023