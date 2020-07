Will Smith e il tradimento della moglie: l’attore manda a quel paese 50 cent

Negli ultimi giorni in tantissimi hanno parlato della mossa di Jade Pinkett di rivelare in diretta web, durante il suo show Red Table, al marito Will Smith di averlo tradito qualche anno prima con il cantante August Alsina, di 27 anni, conosciuto grazie al figlio della coppia (Qui la notizia). Una confessione che ha fatto e sta facendo discutere tantissimo negli Stati Uniti, ma non solo.

Sul tema è intervenuto anche il rapper 50 Cent che ha pubblicato su Instagram uno screenshot di una sua conversazione privata con Will Smith nella quale l’attore lo ha mandato letteralmente a quel paese dopo che il cantante gli aveva chiesto come si sentisse.

La conversazione tra i due vip è iniziata in maniera cordiale con 50 Cent che ha offerto il suo sostegno a Will Smith che a ringraziato apprezzando il gesto dell’amico.

Dopo un breve scambio di battute nel quale il rapper chiedeva come mai la donna avesse deciso di raccontare quelle cose in uno show, Smith l’ha semplicemente mandato a quel paese, lasciando basito lo stesso 50 Cent. A quel punto il cantante ha reso tutto pubblico scatenando polemiche e commenti pro e contro Smith.

