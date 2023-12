Wanda Nara parla della sua malattia: “L’unica paura è per i miei figli, hanno ancora bisogno di me”

Wanda Nara parla della sua malattia: “L’unica paura è per i miei figli”

Tra le finaliste di Ballando con le Stelle, Wanda Nara ha parlato della sua malattia nel corso di un’intervista a Domenica In, in onda nel pomeriggio del 17 dicembre.

Lo scorso luglio, infatti, la showgirl argentina ha scoperto di essere affetta da leucemia. Nonostante questo, Wanda Nara ha deciso di partecipare alla trasmissione di Rai 1.

“Ho accettato di fare Ballando per pensare ad altro. Sono così impegnata a ballare che non penso. I medici in Argentina mi seguono, Carolyn Smith mi ha affidato alla sua dottoressa personale. Mi ha dato il numero e mi ha detto che posso chiamarla quando voglio. Sono stati 3 mesi intensi, ho conosciuto tante belle persone. Qui non c’è la mia famiglia, ma mi sono divertita”.

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando, per la prima volta è andata in onda una clip in cui la showgirl parla della sua malattia: “Non avevo ancora visto cosa è andato in onda. Non volevo parlare in realtà. Ne ho parlato tanto con il mio autore, avevo il dubbio se farlo o no. Il mio voleva essere un messaggio di forza. Sto ricevendo tanti messaggi belli, di persone che mi dimostrano affetto, ma c’è anche mi scrive ‘stai male e balli'”.

Alla domanda di Mara Venier se avesse paura, la showgirl ha risposto: “Quando sei mamma l’unica paura che hai è lasciare soli i bambini, quello è l’unico pensiero. Quando l’ho saputo ho avuto paura di quello, perchè sono piccoli e hanno ancora bisogno di me”.