Chi è Wanda Nara, la ballerina per una notte di Ballando con le stelle 2022

Chi è Wanda Nara, la ballerina per una notte di stasera, 5 novembre 2022, a Ballando con le stelle 2022? Wanda Nara Colosimo, coniugata Icardi (da cui si sta separando), è nata a Boulogne Sur Mer il 9 dicembre del 1986 ed è un’attrice, showgirl e procuratrice sportiva argentina.

Figlia di Andrés Nara e Nora Colosimo, nonché sorella di Zaira Nara, modella e conduttrice televisiva. Wanda ha debuttato sui palchi argentini come showgirl tra il 2005 e il 2006 nella rivista Humor en Custodia. Nella stagione teatrale 2006-2007 ha affiancato il comico Jorge Corona nel programma King Corona, abbandonando però il suo ruolo dopo soli due mesi di permanenza a causa di presunti abusi da parte dell’uomo e di sua moglie. Nel 2007 ha partecipato al talent-show Patinando por un sueño (versione argentina di Dancing on Ice), nel 2009 a El musical de tus sueños e nel 2011 a Bailando por un sueño (versione argentina di Ballando con le stelle).

Nel 2011 si è trasferita in Italia con l’allora marito Maxi López quando quest’ultimo si è trasferito nella squadra di calcio del Catania. Nel 2017 ha pubblicato per Mondadori Electa, il suo primo libro dal titolo Campione in campo e nella vita, scritto con Paolo Fontanesi. Nel 2018 Wanda Nara ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. Nel 2022 entra a far parte della giuria del nuovo programma argentino ¿Quién es la máscara? in onda dal 22 settembre.

Vita privata

Wanda Nara, ospite oggi a Ballando con le stelle 2022, si è sposata il 28 maggio 2008 con il calciatore argentino Maxi López, da cui ha avuto tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012); la coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente e pubblicamente di infedeltà coniugale. Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 il calciatore Mauro Icardi, ex amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria. Con Icardi, del quale è anche diventata procuratrice sportiva, ha avuto due figlie : Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016). Il 23 settembre 2022 Wanda Nara ha annunciato la separazione dal marito Icardi tramite i social.