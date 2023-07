Viva Rai 2, Fiorello ha trovato la nuova location per il suo programma

Sempre più vicino il ritorno di Viva Rai 2, il programma rivelazione della stagione televisiva appena conclusa condotto da Fiorello. Dopo le proteste dei residenti, lo show mattutino di Rai 2 deve abbandonare la sede di via Asiago. Sembra però in via di definizione l’accordo per una nuova location. Secondo quanto riferisce l’agenzia LaPresse, la nuova edizione potrebbe essere ospitata nell’area del Foro Italico.

Ad ulteriore conferma di una fumata bianca imminente c’è il tweet dello stesso Fiorello: “Ci siamo quasi”, ha postato lo showman, con tanto di hashtag “location” e “vivarai2”. Il programma dovrebbe riprendere nel mese di novembre. Nelle scorse settimane il conduttore aveva annunciato che la trasmissione non si terrà più a via Asiago, dove c’è la sede di Radio Rai, a seguito delle proteste dei residenti per i rumori mattutini.

Da quel momento Fiorello e il programma sono stati travolti da una pioggia di candidature da tutta Italia, a dimostrazione dell’affetto del pubblico verso questo show. “Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per #vivarai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’Amore che ci sta arrivando”, aveva scritto lo scorso 12 luglio lo showman siciliano. Come si dice in questi casi, manca solo l’annuncio ufficiale, dopo di che in autunno rivedremo Viva Rai 2, dalla nuova sede del Foro Italico.