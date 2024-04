La vicedirettrice del Tg1 Boccia: “L’aborto è un delitto, non un diritto” | VIDEO

La vicedirettrice del Tg1 Boccia: “L’aborto è un delitto, non un diritto”

Fanno discutere le dichiarazioni sull’aborto di Incoronata Boccia, vicedirettrice del Tg1, a Che sarà, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 3 nella serata di sabato 20 aprile.

“Stiamo scambiando un delitto per un diritto. Qua si ha paura di dire, perché anche la politica ha paura a dirlo, che l’aborto è un omicidio, lo disse anche madre Teresa di Calcutta” ha dichiarato la giornalista nel corso della trasmissione.

Poi cita Madre Teresa di Calcutta. Padre Maronno era impegnato #chesara pic.twitter.com/S3d7VSpuWF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 20, 2024

Dichiarazioni che non sono ovviamente passate inosservate e che in breve tempo hanno iniziato a fare il giro dei social e non solo.

Un’altra grana per la Rai dopo il caso di Porta a Porta e la vicenda riguardante il monologo sul 25 aprile censurato dello scrittore Antonio Scurati.