Vasco Rossi commenta “slurp” alla foto di Victoria dei Maneskin in bikini con i colori del Brasile e scatena la polemica. Alcuni follower però hanno subito attaccato l’artista: “È una ragazzina, tu hai 70 anni”. Il rocker di anni ne ha 71 e Victoria De Angelis 23: una differenza d’età per la quale, secondo molti utenti della Rete, l’ironia non sarebbe consentita e certi commenti fuori luogo. Così su Instagram sono partite le classiche reazioni in Rete.

Vasco ha commentato la foto di Victoria sul profilo Instagram di Dagospia, che ha condiviso la foto della bassista dei Maneskin. Ma alcuni fan della band non l’hanno presa bene. “Hai 71 anni, non ti vergogni?”, scrive un utente. “Vasco, ma potrebbe essere tua nipote”, sottolinea un altro. “Caro Vasco, è finito il tempo delle mele”, proseguono i follower.

Victoria De Angelis è stata recentemente paparazzata in vacanza a Formentera con la nuova fidanzata, la modella di origini brasiliane e olandesi Luna Passos. Il settimanale “Chi” le ha immortalate tra baci e tenerezze in barca mentre sono in compagnia degli altri sulle acque spagnole. Non solo, è stata anche la stessa Victoria a condividere sui social alcuni scatti insieme alla modella nata a Rio de Janeiro e volto di alcune campagne di importanti brand.