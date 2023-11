Valerio Scanu smentisce Pupo sulla vittoria “rubata” a Sanremo 2010

Dopo il Quirinale, anche Valerio Scanu smentisce Pupo sulla presunta vittoria “rubata” a Sanremo 2010. In un’intervista a La Repubblica, infatti, il cantante aveva dichiarato che la canzone Italia amore mio cantata da Pupo con Emanuele Filiberto e il tenore Luca Canonici “non solo è arrivata seconda ma aveva vinto il Festival, sono io ad aver accettato il secondo posto”.

“Prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo. Avevano capito che avremmo vinto osservando il picco di ascolti record della serata in cui avevamo ospitato Marcello Lippi: quella sera si ruppe la chitarra, ci fu un attimo di impasse e allora Lippi fece un promo della canzone, cosa che non si poteva fare”.

A fornire la sua versione dei fatti ora è Valerio Scanu che vinse proprio quell’edizione di Sanremo con il brano Per tutte le volte che.

Interpellato da Biccy, il cantante ha dichiarato: “Ricordo benissimo quel giorno come se fosse successo oggi. Mi ricordo la sua reazione, ovvero quando venne da me e mi disse ‘Noi secondi e tu primo!‘ Non era affatto la reazione di uno che già sapeva!”.

Valerio Scanu, poi, è intervenuto anche alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora affermando: “Ogni volta che si avvicina il Festival di Sanremo, Pupo trova sempre un modo per far parlare di sé. Ma tirare fuori il Quirinale, nel momento in cui Giorgio Napolitano non può neanche querelarlo per quello che dice, fa un po’ sorridere”.

“Prima di salire sul palco sapevo già di aver vinto – ha aggiunto il cantante – il televoto era già chiuso e fu proprio Pupo a dirmi ‘hai vinto tu!, era sorpreso e anche contento. Per me, da quanto mi risulta, fu tutto regolare, ovviamente. Ogni anno Pupo prima del Festival fa delle dichiarazioni che fanno parlare di sé, basta controllare”.