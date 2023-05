La gaffe di Valeria Marini: “I sardi sono una razza da studiare”

Terribile gaffe di Valeria Marini nel corso de La Vita in diretta, il programma in onda su Rai 1 nel pomeriggio di martedì 16 maggio.

La showgirl, nata a Roma ma di origine sarda, è intervenuta in studio sul tema della longevità insieme a Nunzia De Girolamo, Paola Perego e Francesco Paolantoni.

Durante la discussione, Valeria Marini ha esclamato: “I sardi sono una razza da studiare”. Subito dopo in studio è calato il gelo con la soubrette che poi si è corretta: “Volevo dire che la Sardegna è una regione da studiare per la sua longevità e infatti la genetica sarda la stanno studiando, anche in America”.

A quel punto il conduttore Alberto Matano ha tentato di porre rimedio alla gaffe aggiungendo: “È una regione dove studiano il Dna”.

Il presentatore, poi, per cambiare argomento ha chiesto a Valeria Marini fino a che età vorrebbe vivere. “A 123, anche 150 anni” è stata la risposta della showgirl.