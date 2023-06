Valentina Nappi critica Maria Sofia Federico: “Le dovrebbero togliere il diritto di voto”

Nei giorni scorsi il re del porno Rocco Siffredi ha incoronato Maria Sofia Federico come nuova Valentina Nappi, altra star del mondo dell’eros. Parole che però non sono piaciute alla reginetta del porno che ha subito risposto via Twitter. “Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto”, ha scritto. Il riferimento è all’accordo che c’è stato tra Rocco Siffredi e suo padre, dopo il clamore suscitato dallo stesso attraverso due interventi a La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Successivamente, come riporta Dagospia, Valentina Nappi ha risposto a Rocco Siffredi. Il suo vecchio ‘maestro’ ha messo le due donne a paragone: “È una Valentina Nappi in miniatura”, aveva detto. Anche in questo caso, Valentina Nappi non è d’accordo: “È molto più bella di me. Peccato non abbia nemmeno un quarto del mio coraggio…”.

A quanti le hanno fatto notare che il suo atteggiamento potrebbe essere frutto di invidia e di “rosicamento”, Valentina Nappi ha risposto: “Rosicare? E di cosa? Sono stata sul set di Rocco qualche settimana fa. Ben vengano nuove attrici che mi sto facendo vecchia”.