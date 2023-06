Valentina Ferragni, polemiche per il like (poi tolto) al post contro Berlusconi

La morte di Berlusconi sta creando scompiglio anche sul web. L’ultimo evento che ha scatenato le polemiche riguarda un post a cui Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha messo like. Il post, in un momento di lutto dopo la morte dell’ex presidente, scrive: «Lutto nazionale. Non in mio nome», e proprio sotto quella frase la Ferragni ha messo un like.

Il like di Valentina non è passato inosservato e l’influencer è stata travolta dalle polemiche, probabilmente per questo motivo ha deciso di toglierlo poco dopo, ma molti avevano già fatto lo screeshot. In questo modo Valentina ha voluto chiaramente schierarsi politicamente, ma come molti hanno osservato, lo ha fatto in un momento poco adatto, o quanto meno poco delicato nei confronti dei familiari.