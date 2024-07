Un viaggio di cinema e diritti attraverso l’Italia: dall’11 al 23 luglio torna Libero Cinema in Libera Terra

Le tappe

La carovana parte l’11 luglio a Polistena (RC), con la Cooperativa Valle del Marro Libera Terra e l’Amministrazione comunale con la proiezione del film PALAZZINA LAF. Esordio alla regia dell’attore Michele Riondino, che porta con sé la conoscenza approfondita della storia dell’ILVA e delle sue ricadute sul territorio tarantino, dove Riondino è nato e cresciuto.

Seguirà la tappa il 12 luglio a Castel Volturno (CE) con IO CAPITANO, proiettato anche a Catania (15 luglio), San Benedetto del Tronto (19 luglio) e Bordighera (21 luglio). Il film di Matteo Garrone, ispirato alla storia di Mamadou Kouassi, sarà presentato a Castel Volturno al Centro Immigrati Campania “Fernandes”, simbolo dell’accoglienza e dell’affermazione dei diritti dei migranti contro il razzismo e lo sfruttamento, insieme a Kouassi stesso, che ha partecipato alla carovana in Senegal.

A Catania, il 15 luglio, la proiezione di IO CAPITANO si terrà al Molo di Levante. Una tappa profondamente legata alle storie di Io Capitano, ispirato in parte all’odissea di Fofana Amara, il quindicenne approdato al porto di Augusta nel 2014 con 250 naufraghi soccorsi dalla Marina Militare. A Catania, Fofana, inizialmente accusato di essere uno scafista, è stato accolto dalla cooperativa Prospettiva, si è diplomato all’istituto nautico e ha partecipato alle attività formative della Lega Navale.

Cinemovel arriva per la prima volta a San Benedetto del Tronto il 19 luglio. La proiezione di IO CAPITANO sarà presso la cooperativa On the Road, che tutela i diritti umani dal 1994. A Bordighera il 21 luglio con il film di Garrone, il cinema itinerante raggiunge le Ville confiscate alla ‘ndrangheta.

Il 13 luglio, debutto per Libero Cinema a Sant’Arpino (CE) presso Fabula, in collaborazione con la cooperativa Terra Felix, simbolo dell’antimafia sociale nel Casertano, recentemente colpita da tre attentati. Per l’occasione sarà presentato il recente film UOMINI IN MARCIA di Peter Marcias (Italia 2023, 75′), che racconta le ingiustizie del mondo del lavoro. La proiezione sarà accompagnata dalla presenza del regista. Il 16 luglio, a Messina, il cinema sarà nel bene confiscato alle mafie nella frazione di Mili Marina con la proiezione di GAGARINE, un inedito viaggio nelle periferie parigine firmato da Fanny Litard e Jeremy Trouilh. Il 17 luglio, la carovana raggiunge il piccolo borgo Carlopoli (CZ) per presentare AFTER WORK, il film di Erik Gandini noto al grande pubblico grazie al successo di Videocracy del 2009. Attraverso le esperienze dirette dei suoi protagonisti in quattro nazioni emblematiche – Kuwait, Corea del Sud, Usa e Italia – Gandini esplora cos’è oggi l’etica del lavoro e come potrebbe essere un’esistenza libera dal lavoro

Il 18 luglio, a Trani (BT), la proiezione de IL TEMPO DEI GIGANTI di Davide Barletti e Lorenzo Conte si terrà nel Giardino dell’ex ospedale pediatrico. A Galbiate, il 22 luglio, la tappa di Libero Cinema festeggia i 20 anni del Centro Diurno Integrato per anziani “Le Querce di Mamre”, con la proiezione di BENVENUTI IN GALERA di Michele Rho, che racconta la storia dell’unico ristorante gourmet in un carcere. L’ultima tappa, il 23 luglio a Camaiore, con KRIPTON di Francesco Munzi, chiude il festival.

Libero Cinema in Libera Terra è promosso da Cinemovel Foundation e Libera, con la partnership istituzionale di Fondazione Unipolis e il sostegno di Coop Alleanza 3.0.

I dettagli del programma