Per Ultimo l’esperienza a Sanremo potrebbe non ripetersi, dopo il quarto posto in questa edizione con Alba. Dopo il secondo posto di quattro anni fa, alle spalle di Mahmood, con la dura contestazione con i giornalisti, il cantautore romano aveva deciso di rimettersi in gioco e tornare al Festival. Un modo, come lui stesso aveva detto, per “chiudere il cerchio”.

“So che nel disco ci sono canzoni più ‘dirette’ che su quel palco sarebbero arrivate più facilmente, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”, ha detto Ultimo su Instagram, spiegando la sua decisione di tornare all’Ariston.

Poi ha aggiunto: “L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più”. Che sia dunque un addio?