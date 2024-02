Gli U2 rendono omaggio ad Aleksei Navalny: “Chi crede nella libertà deve pronunciare il suo nome” | VIDEO

Gli U2 rendono omaggio ad Aleksei Navalny | VIDEO

Gli U2 hanno reso omaggio ad Alexei Navalny, il dissidente russo morto in carcere lo scorso 16 febbraio, nel corso del loro concerto allo Spher di Las Vegas.

“La prossima settimana saranno due anni dall’invasione di Putin. Per queste persone libertà non è solo una parola in una canzone, è la parola più importante al mondo, così importante che gli ucraini stanno combattendo e morendo per essa. Così importante che Alexei Navalny ha scelto di rinunciare alla sua. Pare che Putin non dirà mai il suo nome, allora stasera come persone che che credono nella libertà dobbiamo dire il suo nome. Non solo ricordarlo, ma dirlo” ha dichiarato Bono Vox.

Il cantante, quindi, ha scandito il nome di Alexei Navalny invitando il pubblico a fare altrettanto.