Morto a 50 anni l’attore Tyler Christopher, star della serie “General Hospital” ed ex marito di Eva Longoria

Morto l’attore Tyler Christopher, star della serie “General Hospital”

È morto a soli 50 anni l’attore Tyler Christopher, noto per i ruoli in serie tv quali General Hospital e Il tempo della nostra vita.

L’interprete è deceduto martedì 31 ottobre nella sua casa di San Diego, in California, a causa di un arresto cardiaco. A dare la notizia del suo decesso è stato l’amico e collega Maurice Benard, co-protagonista in General Hospital.

“Con grande tristezza condividiamo la notizia della scomparsa di Tyler Christopher – ha scritto Benard sul suo profilo Instagram – Tyler è morto questa mattina a seguito di un evento cardiaco nel suo appartamento a San Diego. Tyler era un individuo davvero talentuoso che illuminava lo schermo in ogni scena che interpretava e che amava portare gioia ai suoi fedeli fan attraverso la sua recitazione. Tyler era un’anima dolce e un amico meraviglioso per tutti quelli che lo conoscevano. Tyler è stato un sostenitore di una migliore salute mentale e di un trattamento per l’uso di sostanze, che ha parlato apertamente delle sue lotte contro la depressione bipolare e l’alcol. Siamo più che devastati dalla perdita del nostro caro amico e preghiamo per i suoi figli e per suo padre”.

Nato a Joliet, in Illinois, l’11 novembre 1972, Tyler Christopher è stato sposato dal 2002 al 2004 con l’attrice Eva Longoria. Dopo il divorzio da quest’ultima è convolato a nozze con la giornalista di Espn, Brienne Pedigo, dalla quale ha divorziato nel 2021 con cui ha avuto due figli.