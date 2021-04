Zoo – Un amico da salvare: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 4 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda Zoo – Un amico da salvare, film del 2017 con la regia di Colin McIvor ispirato da una storia vera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Tratto da una storia realmente accaduta, il film racconta la vicenda di un gruppo di bambini che decide di salvare un elefantino dagli attacchi aerei del 1941. Nel 1941 a Belfast si scatenano i bombardamenti da parte degli aerei tedeschi. In un clima di paura e violenza, il dodicenne Tom e i suoi amici faranno di tutto per riuscire a salvare un amico insolito: un piccolo di elefante. Una pellicola che racconta quanto la speranza aiuti a sopravvivere. Parliamo sia di Tom e dei suoi amici sia dell’elefante da salvare. Perché in tempo di guerra tutti sono vittime, tutti sono da salvare. Una storia che sembrerebbe una favola ma che viene raccontata con quella dignità che solamente la realtà riesce ad avere.

Zoo – Un amico da salvare: il cast del film

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Zoo – Un amico da salvare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Art Parkinson

Toby Jones

Penelope Wilton

Ian McElhinney

Amy Huberman

Streaming e tv

Dove vedere Zoo – Un amico da salvare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 4 aprile 2021 – alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

