Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 settembre 2021

Questa sera, mercoledì 8 settembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 settembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Al centro della puntata, i temi del momento: il rafforzamento del green pass, l’ipotesi di obbligo vaccinale allo studio e le resistenze di chi non vuole sentirne parlare. Giuseppe Brindisi ne parlerà, tra gli altri, con la vicepresidente di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, la deputata del Partito Democratico Alessia Morani e il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro Delle Vedove. Seguirà un focus sulle possibili modifiche al reddito di cittadinanza, con le relative polemiche e divisioni all’interno della maggioranza che sostiene il governo Draghi. Spazio anche al caso Casal di Principe, dove il sindaco Renato Natale si è dimesso dalla sua carica, in polemica con la decisione della magistratura di abbattere una costruzione abusiva in cui vivevano due famiglie in condizioni indigenti con quattro minori.

Zona bianca: gli ospiti

Tra gli ospiti della trasmissione Ignazio Corrao, Marco Furfaro, Vittorio Sgarbi, Franco Bechis, Piero Sansonetti, Francesco Borgonovo e Alessandro Cecchi Paone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 8 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.