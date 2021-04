Zona Bianca, anticipazioni e ospiti della puntata del 7 aprile 2021

Questa sera, mercoledì 7 aprile 2021, su Rete 4 in prima serata dalle 21.20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 7 aprile 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Il programma fa il suo esordio con tutte le novità sul caso AstraZeneca, ancora al centro dell’attenzione mediatica e nuovamente posto sotto analisi dall’Aifa e dall’Ema sull’eventuale correlazione tra il vaccino ed i rarissimi eventi trombotici verificatisi nei Paesi europei. Spazio inoltre a una inchiesta sulle ingiustizie e sulla zona grigia della campagna di somministrazione dei vaccini. Tra gli ospiti; il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il professore Massimo Galli, direttore malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e il sociologo Luca Ricolfi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

