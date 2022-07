Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 4 luglio 2022

Questa sera, giovedì 4 luglio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 4 luglio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Tema principale della puntata, i rincari che hanno colpito le famiglie italiane e che, in molti casi, hanno ipotecato le vacanze estive. A stagione turistica appena entrata nel vivo, inoltre, non si è riusciti a risolvere il problema della carenza dei lavoratori stagionali. Colpa del reddito di cittadinanza che alcune forze politiche vorrebbero abolire o comunque cambiare? Tra i temi temi della serata anche i contagi Covid in crescita, che pure potrebbero condizionare le nostre vacanze, e l’omofobia che in Italia persiste nonostante i numerosi Gay Pride che sfilano in questi giorni nelle nostre città.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 4 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.