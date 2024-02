Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 4 febbraio 2024

Questa sera, domenica 4 febbraio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 4 febbraio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano la morte di Vittorio Emanuele di Savoia a ottantasei anni di età. Nel corso della puntata, un approfondimento sulla transessualità, con la vicenda del ragazzo rimasto incinto. Oltre a ciò, si affronterà il tema delle dimissioni di Vittorio Sgarbi, a sorpresa, da sottosegretario alla Cultura.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 4 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.