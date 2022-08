Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 agosto 2022

Questa sera, giovedì 4 agosto 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 4 agosto 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà del valzer delle alleanze in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, con le polemiche tra le opposte coalizioni di centrodestra e centrosinistra su temi economici e sociali. Il tutto nonostante gli aumenti in corso e la crisi che spaventa gli italiani. Tra gli altri temi della serata, i no-vax che si stanno organizzando in partiti politici e l’immigrazione di seconda generazione, con un focus sulle baby gang. Ospiti della puntata, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e l’imprenditore Flavio Briatore. Non sono stati annunciati altri ospiti.

