Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 aprile 2023

Questa sera, domenica 30 aprile 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 30 aprile 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il Consiglio dei ministri di domani in cui verranno ufficialmente introdotti nuovi strumenti di contrasto alla povertà che sostituiranno il Reddito di cittadinanza. Sulla base di questo cambiamento un approfondimento sui percettori della città di Napoli che intanto si prepara ai festeggiamenti per il campionato di calcio. Nel corso della serata, un focus sulla strage di Erba: a due settimane dalla richiesta di revisione del processo da parte del procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, la replica della Procura di Como che si era occupata del caso. Infine, aggiornamenti sulla sorte dell’orsa Jj4 sulla base della nuova ordinanza d’abbattimento firmata dal presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 30 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.