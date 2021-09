Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 29 settembre 2021

Questa sera, mercoledì 29 settembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 settembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Al centro della puntata le interviste al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e al leader della Lega Matteo Salvini, che saranno ospiti di Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata ampio spazio inoltre alla lunga inchiesta che la trasmissione segue da settimane legata ai comitati e alle associazioni che dicono di riuscire a guarire dal Covid con protocolli diversi da quelli del ministero della Salute. Giuseppe Brindisi si confronterà con il presidente di una di queste organizzazioni e, con l’aiuto di medici e primari del calibro di Giuseppe Remuzzi e Matteo Bassetti, cercherà di dare risposte chiare e precise per dipanare il caos generato dai no-vax. E ancora, in vista delle imminenti elezioni amministrative, un approfondimento sull’emergenza cinghiali nella Capitale.

Zona bianca: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata: Alessandro Meluzzi, Francesco Borgonovo, Alessandro Cecchi Paone, Gianfranco Vissani, Rosita Celentano, Vittorio Sgarbi, Andrea Romano, Mario Michele Giarrusso, Don Backy, Giovanni Donzelli, Piero Sansonetti e Klaus Davi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.