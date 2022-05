Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 29 maggio 2022

Questa sera, domenica 29 maggio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 maggio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

L’Italia divisa sull’invio di armi all’Ucraina e la voce dei pacifisti saranno al centro del dibattito con politici, opinionisti e giornalisti, sia russi che ucraini. Un focus della puntata sarà dedicato alla carenza dei lavoratori stagionali che qualcuno imputa al reddito di cittadinanza, per abolire il quale alcune forze politiche sono tornate alla carica con il referendum. Infine, si parlerà di molestie subite dagli uomini dopo il “caso Blanco” e il processo mediatico in corso che ha per protagonisti gli attori Jonny Depp e Amber Heard. Tra gli ospiti della serata, Al Bano e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.” Non sono stati annunciati altri ospiti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 29 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.