Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 gennaio 2024

Questa sera, domenica 28 gennaio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 28 gennaio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi intervista il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Nel corso della serata, si affronterà il tema della protesta degli agricoltori che hanno manifestato contro le politiche agricole dell’Unione Europea, occupando le strade con i loro trattori. E ancora, un focus sulla transessualità: dal ragazzo che ha scoperto di aspettare un figlio durante il suo percorso di transizione da donna a uomo, al farmaco utilizzato negli adolescenti che vogliono cambiare sesso. Infine, un punto sull’inchiesta che sta coinvolgendo Chiara Ferragni e la nuova legge di governo che regola la beneficenza e il mondo degli influencer.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 28 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.