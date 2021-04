Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 aprile 2021

Questa sera, mercoledì 28 aprile 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 28 aprile 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

In primo piano l’intervista alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Al centro del nuovo appuntamento i provvedimenti di riapertura decisi dal Governo, i numeri della campagna vaccinale – con il contributo del professor Luca Ricolfi –, il caso Ciro Grillo, con novità e ulteriori documenti, e un’intervista esclusiva ad Alessandro Di Battista, che torna a parlare dopo un silenzio di qualche mese. Tra i servizi della puntata di oggi di Zona bianca, un viaggio di Toni Capuozzo a Sarego, il comune dove fu eletto il primo sindaco, ancora in carica, del Movimento 5 Stelle, e il racconto, con nuovi video e testimonianze, sulla cattiva gestione dei cimiteri a Roma.

Zona bianca: gli ospiti

Accanto agli ospiti fissi della trasmissione – il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé – ci saranno il senatore del Partito Democratico Antonio Misiani, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli e i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Maria Giovanna Maglie.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

